رونالدو يسابق الزمن لمواجهة أياكس

يؤدي نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي على قدم وساق، بعد إصابته في عضلة الفخذ الأمامية، وذلك من أجل اللحاق بمواجهة أياكس امستردام الهولندي الأربعاء المقبل على ملعب يوهان كرويف أرينا، في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال.

وشارك رونالدو في جزء من التدريب الجماعي لفريقه اليوم الإثنين، بعد أن خضع لبرنامج تأهيلي خاص خلال الأيام الماضية للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن آخر 3 مباريات في الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يعلن ماسيمليانو أليفري الثلاثاء عن قائمة “البيانكونيري” التي ستتوجه لأمستردام، في الوقت الذي تشير فيه كل وسائل الإعلام إلى أن ‘الدون’ سيكون جاهزاً لها.

وسجل رونالدو 4 أهداف هذا الموسم في دوري الأبطال، هدف في شباك فريقه الأسبق مانشستر يونايتد الإنجليزي في دور المجموعات، وثلاثية “هاتريك” أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ثمن النهائي، بعد خسارة فريقه في الذهاب بثنائية.

أما لاعب الوسط الألماني إيمري تشان، فتبدو الأمور أصعب بالنسبة له، بعد أن أصيب خلال مواجهة “الكلاسيكو” السبت الماضي أمام ميلان والتي انتهت بفوز يوفنتوس (2-1).