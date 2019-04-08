وكيل وزارة والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعا لقيادات المديريه استعدادًا للتعديلات الدستورية

عقد اليوم السيد رياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهليه مدير المديريه اول اجتماع موسع له بعد استلامه مهام مهام عمله رسميا مع السادة مديري الإدارات الخارجية وكافة القيادات والمسئولين بالمديريه بقاعة الإجتماعات بالديوان العام للمديرية وبرفقته السيد محمد عزت وكيل المديرية للرياضة والاستاذ علاء الشربيني وكيل المديرية للشباب في حضور كل من السيد طارق دهب معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب والسيد أيمن ربيع معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة والسيده أسماء فتحي مدير عام العلاقات العامة والإعلام والسيد حامد العزب مدير عام البرامج بإدارة الشباب والسيده سلوي حمزة مدير عام التدريب وتنفيذ المشروعات والسيد صبري مدير عام المكتب الفني

والسيد صلاح إمبابي مدير عام مكتب الإتصال السياسي.

واكد السيد رياض جمال الدين مدير المديريه في حديثه الذي وجهه لجميع الحضور علي العديد من النقاط الهامه وهي كالتالي: اولا ضرورة الحشد علي نطاق واسع من أجل المشاركة في الإستفتاء علي التعديلات الدستورية ثانيا : التنبيه على مديري الإدارات الخارجية وكافة المسئولين بالإعداد والتجهيز الجيد لإستقبال كافه المواطنين بمراكز الشباب

التي بها لجان انتخابيه للاستفتاء علي الدستور وضروره التأكيد على تواجد مديري مراكز الشباب وكافة العاملين علي مدار اليوم ولمدة 24 ساعة أثناء عمليه الاستفتاء.وحث وكيل الوزارة الجميع علي المشاركة في الاستفتاء من أجل الصالح العام للوطن.واكد سيادته علي ضروره الإستعانة بالشباب وطاقاتهم الغير محدوده في هذا الصدد.ووجه مدير المديرية خلال الاجتماع بضروره مراعاة الإهتمام بنظافة المراكز ومتابعة أعمال الصيانة الخاصة بها وتوصيل شبكة النت والخط الأرضي في كل لجنه من لجان مراكز الشباب من اجل تسهيل سبل التواصل والاتصال والظهور بالشكل اللائق.وشكل مدير المديريه فريق عمل من قيادات المديريه لمتابعة لجان الاستفتاء يشمل كل من السيد علاء الشربينى وكيل المديرية للشباب والسيد محمد رمضان مدير عام الرياضة والسيد طارق دهب معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب والسيد أيمن ربيع معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة.وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بأنه سيتم تقسيمالمحافظة إلي أربع قطاعات ليتولي كل منهم قطاع بمتابعته مع الربط بينهم وبين مديري الإدارات الخارجية لعمل تقارير يومية عن اللجان خلال أيام الإستفتاء بالأعداد الوافدة على كل لجنة في نهاية اليوم وضروره الإهتمام بمشاركة الشباب في كافة المراكز واللجان.اما بالنسبه لمتابعة مراكز الشباب فوجه سيادته بانه علي جميع مديري الإدارات الخارجية عمل متابعة دورية لمراكز الشباب وتكليف السادة رؤساء أقسام المتابعة بالإهتمام بالصيانة ونظافة المركز والإلتزام باللوائح والقوانين.اما بالنسبة للملاعب المنجلة يتم سداد المديونيات بأمر الدفع من خلال البنك في الحساب الخاص بالمركز ويتم تحويله للوحدة الحسابية بالمديرية.وبالنسبة لصندوق الشهيد : كل من يقوم بعمل مناقصة أو تجديد عضوية وأيضا المقايسات والمقاولات لابد من وضع طابع من البريد قيمته 5 جنيهات ويعمم هذا علي الأندية ومراكز شباب المدن.وقال مدير المديريه انه فيما يخص الملاعب التي تحتاج إلى صيانة وليس لديها رصيد كاف يجب عمل مذكرة عرض علي المديرية لتقوم الإدارة الهندسية بعمل المقايسة وتحديد المبالغ المخصصة للصيانة من خلال الشئون المالية.وتحدث السيد محمد عزت وكيل المديرية للرياضة عن التجهيزات الخاصة بالإستفتاء علي الدستور مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به الشباب والرياضة بالدقهلية في تلك المناسبات داعيا الجميع للترابط والتعاون لدفع عجلة الإنتاج وإستكمال المسيرة وظهورنا بالشكل اللائق فالعمل رسالة يسأل عنها الجميع متمنيا للجميع دوام النجاح والرقي.