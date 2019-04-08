اسلام عوض: جروس بيخاف.. وتغييراته متأخرة

أكد اسلام عوض لاعب الزمالك الاسبق، ان المدير الفني لنادي الزمالك جروس مدرب جيد، ولكن لي بعض التحفظ على ادائه مع الفريق.
وقال اسلام عوض في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: جروس اشعر
واضاف يوجد لاعبين كثيرين داخل الفريق لا يشاركون في المباريات دون اي اسباب تذكر
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