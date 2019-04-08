لو كان جيل العظماء موجوداً ..هل بالإمكان تحقيق ريمونتادا تاريخية

لم يكن يتخيل أكثر المتشائمين من متابعي ومشجعي النادي الأهلي ، أن يكون الفريق أداة للسخرية يوماً ما علي المستوي الأفريقي ، فالأهلي الذي كان" بعبع" لأندية القارة السمراء في السنوات الأخيرة ، لم يستطع أن يعود للقاهرة بشباكه نظيفة خلال مبارياته الأخيرة إفريقياً وإختتمها بخماسية كارثية من مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي.

الهزيمة الكبيرة جعلت الجميع يتذكر أجيال الأهلي السابقة التي سطرت تاريخاً كبيراً في المحافل الإفريقية والعالمية ، ولعل الجميع يتذكر الجيل الذهبي الذي كونه البرتغالي مانويل جوزيه المدرب التاريخي للنادي الأهلي وبدأه بلاعب منتصف الملعب حسن مصطفي ثم إصراره علي ضم محمد أبوتريكه بعد أن إعترض حينها بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي علي الصفقه بحجة بطء أبوتريكه ، ومع

مرور الأيام أصبح أبوتريكه هو أيقونة الكرة المصرية بسبب أداؤه المميز بجانب حصده للبطولات مع المارد الأحمر ، الحضري وأمير عبدالحميد وأحمد فوزي ومن قبلهم مصطفي كمال ، كانوا شركاءً في حماية العرين الأحمر ، بركات هو الأخر كان أحد أبناء هذا الجيل وصاحبت عملية إنضمامه للقلعة الحمراء حالة من الجدل كبيرة بسبب إصاباته المتعددة ، الجماهير لاتنسي فرسان الجبهة اليسري الأنجولي جلبيرتو والراحل محمد عبدالوهاب وأحمد شديد قناوي ومعهم سيد معوض ، وكذلك نجوم خط الدفاع وائل جمعه وأحمد السيد وشادي محمد وعماد النحاس ، ولازالت تتذكر فدائية عاشور وشوقي والعميد أحمد حسن، وأيضاً تألق صديق وطارق السعيد ووائل رياض وإسلام الشاطر ، ولم ينس أحد أهداف أحمد بلال وعماد متعب وفلافيو وأسامه حسني.

عقب الخساراة الأخيرة دار سؤال في عقل البعض ، هل لو كان هذا الجيل موجوداً ، سيستطيع التعويض في مباراة العودة لو خسر لقاء الذهاب ، البعض يقول نعم فالقادر علي الفوز بخمسة القاب دوري وثلاثة أبطال أفريقيا ، ومثلهما سوبر أفريقي ، ولأربعة القاب سوبر مصري ولقبين لكأس مصر ، قادر علي العودة وتحقيق ريمونتادا تاريخية .

للحق التاريخ في صالح المارد الأحمر والخسارة المفاجئة من الوارد أن تكون نقطة إنطلاق من جديد نحو عودة الألقاب للقلعة الجزيرة ، فمثلما قالوا ، وقت الشدائد تظهر معادن الرجال ، الجيل الحالي أمامه فرصة تاريخية ليثبت للجميع إدارة وجمهمور أنه قادر علي تحقيق إنتصار يليق بإسم الأهلي وقيمته الكبيرة ، حتي لو لم يوفقوا في الصعود فيكفيهم شرف المحاوله ونيل إحترام الجميع.