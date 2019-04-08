شاهد.. باتيستا يعلن إعتزالة بسبب تريبل إتش

أعلن لاعب المصارعة ديف باتيستا، اليوم الاثنين، اعتزاله رياضة المصارعة الترفيهية بصورة رسمية بعد ساعات من هزيمته في المباراة التي خاضها أمام نظيره تريبل إتش في ريسلمانيا.

ونشر باتيستا على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً : "أشكركم على إتاحه الفرصة لي لإمتاعكم، أحب هذا العمل وسواء