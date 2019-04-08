علاء عبد العال: خبرات لاعبي الداخلية ستبعدهم عن الهبوط

قال علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية أن الأمور صعبة حيث لم تتضح الرؤية بشان الهابطين الي القسم الثانى حتي الان .

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج شوت مع حتحوت" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على راديو مصر88.7" مطمئن

من أداء الداخلية واللاعببن لديهم خبرات في الإبتعاد عن الهبوط مشددًا على أن فريق طلائع الجيش فريق قوي ويمتلك لاعبين مميزين.

وأشار إلى أن لا أحد يستطيع تحديد الثلاث فرق التي ستهبط

فمازال الصراع مشتعلا معترفا بصعوبة موقف الفريق في جدول الترتيب وأننا نصارع من أجل البقاء مع عدة فرق مثل إنبي وبتروجت وحرس الحدود والنجوم وكل هذه الفرق لم تصل إلى النقطة 32 حتى الآن".

ويحتل الداخلية المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 28 مباراة ويتبقى له 6 مباريات.