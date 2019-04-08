قال علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية أن الأمور صعبة حيث لم تتضح الرؤية بشان الهابطين الي القسم الثانى حتي الان .
وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج شوت مع حتحوت" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على راديو مصر88.7" مطمئنمن أداء الداخلية واللاعببن لديهم خبرات في الإبتعاد عن الهبوط مشددًا على أن فريق طلائع الجيش فريق قوي ويمتلك لاعبين مميزين.
وأشار إلى أن لا أحد يستطيع تحديد الثلاث فرق التي ستهبط
ويحتل الداخلية المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 28 مباراة ويتبقى له 6 مباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر علاء عبد العال: خبرات لاعبي الداخلية ستبعدهم عن الهبوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.