شاهد.. تشيلسي ينهي الشوط الأول متقدمًا على وست هام

أنهي تشيلسي الشوط الاول متفوقًا بهدف دون مقابل أمام نظيره وست هام، في اللقاء الذي

يقام بينهما، ضمن منافسات الجولة الــ33 من الدوري الإنجليزي

سجل إيدين هازارد هدف تشيلسي في الدقيقة 24 بعدما رواغ مدافعي وست هام ببراعة وأودع الكرة في الشباك.

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شاهد هدف هازارد :