رياضة | جريزمان يتخذ أسوأ قراراته ضد برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يتخذ أسوأ قراراته ضد برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز برشلونة متصدر دوري الدرجة الاولى الإسباني لكرة القدم على أتلتيكو مدريد 2-0 السبت الماضي، ليوسع الفارق إلى 11 نقطة، بينما انتزع ريال مدريد فوزاً صعباً 2-1 على إيبار.

القرار السيء لغريزمان

كان أنطوان غريزمان بطل الفيلم الوثائقي الذي حمل اسم "القرار"، والذي كشف فيه رفضه لعرض من برشلونة من أجل البقاء في أتلتيكو مدريد.

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ومع الضغط الشديد الذي مارسه الفريق الكاتالوني السبت الماضي، ليتقدم بفارق 11 نقطة في الصدارة ضمن الصراع على اللقب، ربما بدأ اللاعب الفرنسي في الشعور بالحسرة على ضياع الفرصة منه.

ولم يعد لدى أتلتيكو بقيادة غريزمان ما يلعب من أجله خلال ما تبقى من الموسم، مع تركيز برشلونة أنظاره على ثلاثية تاريخية.

وكان مهاجم أتلتيكو سيصبح عنصراً مثالياً في الجانب الأيمن من هجوم برشلونة، ومصدر إمداد للويس سواريز وليونيل ميسي اللذين سجلا هدفي برشلونة في نو كامب.