اونلاين | fe el3arda on line.. مشاهدة مباراة النصر والزوراء بث مباشر اليوم الأثنين 8-4-2019 live.. في العارضة مشاهدة مباراة النصر

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fe el3arda on line.. مشاهدة مباراة النصر والزوراء بث مباشر اليوم الأثنين 8-4-2019 live.. في العارضة مشاهدة مباراة النصر

يخوض فريق النصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة هامة وقوية أمام الزوراء العراقي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستضيف فريق النصر نظيره الزوراء، في تمام الساعة الثامنة والربع من مساء الإثنين المقبل بتوقيت مكة المكرمة، عىلى ملعب “الملك فهد الدولي”، في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة الآسيوية.

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fe el3arda on line.. مشاهدة مباراة النصر والزوراء بث مباشر اليوم الأثنين 8-4-2019 live.. في العارضة مشاهدة مباراة النصر

وسيتم إذاعة مباراة النصر مع ضيفه الزوراء عبر قناة “بي إن سبورت 3” بأداء صوتي للمعلق التونسي عصام الشوالي.

ويأمل فريق النصر في تحقيقه فوزه الأول في هذه البطولة، بعد أن تعثر في الانتصار خلال الجولتين الأولى والثانية، بالسقوط أمام الوصل الإماراتي بهدف نظيف، وذوب أصفهان بثلاثية مقابل هدفين.

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