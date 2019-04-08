اونلاين | Fel3arda HD: كورة لايف| مشاهدة مباراة الهلال واستقلال طهران بث مباشر دوري أبطال أسيا اليوم الاثنين 8 / 4 / 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Fel3arda HD: كورة لايف| مشاهدة مباراة الهلال واستقلال طهران بث مباشر دوري أبطال أسيا اليوم الاثنين 8 / 4 / 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الهلال واستقلال طهران ، يلتقي فريقي الهلال واستقلال طهران ضمن دور المجموعات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2019، علي استاد استاد حمد بن خليفة ، خارج الديار ، يدخل الهلال السعودي ، وكل طموحة أن يخرج بنتيجة أيجابية ليستمر في صدارة المجموعة التي خاض بها لفاءين ، و خرج ب6 نقاط بدون اي خسارة حتي الآن ، وتتمني الجماهير العاشقة للزعيم ان يستكمل مشواره بدون هزائم ، فقد خسر لقاء النصر في الدوري السعودي وتعادل أمام فريق احد في اخر مبارياته.

تنطلق المواجهة بين فريقي الهلال واستقلال طهران في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 5 ويعلق علي اللقاء علي محمد علي.

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مشاهدة مباراة الهلال واستقلال طهران مباشر