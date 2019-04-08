اونلاين | كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الهلال واستقلال طهران بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

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يحل فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره استقلال طهران الإيراني مساء اليوم الإثنين، على أرضية ميدان استاد حمد بن خليفة.

المباراة من المقرر إقامتها في خضم منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا اليوم

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت مصر.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا اليوم

تذاع المباراة على فضائية "بي إن سبورتس اتش دي 5" المشفرة، وفضائية الكأس اتش دي 6.

بي إن سبورت تعلن معلق مباراة الهلال واستقلال طهران اليوم في دوري أبطال آسيا

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي قد أعلنت عن إسناد المباراة للحكم الأسترالي كريستوفر جيمس بيث.