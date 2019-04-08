انت الان تتابع تفاصيل خبر كيف ساهم مونديال قطر بخلق فرص للشباب العربي؟ الذوادي يجيب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 8 أبريل 2019 06:01 مساءً - أكد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، على رؤية دولة قطر لبطولة كأس العالم كبطولة عربية، مضيفاً أن استضافة بلاده لبطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في الوطن العربي تمثل فرصة غير مسبوقة لشباب وشعوب هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة للمسؤول القطري في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019 الذي عقد في منطقة البحر الميت بالأردن، اليوم الاثنين، بحسب بيان للجنة، وصل لـ"الخليج 365" نسخة منه.

وتعد اللجنة العليا للمشاريع والإرث المؤسسة القطرية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخطط التشغيلية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.

وأشار الذوادي في حديثه إلى أن "الدوحة حرصت على أن تعود هذه البطولة بالفائدة على المنطقة ككل".

ولفت إلى أنه "بإمكان الفعاليات الكبرى، سواء الرياضية كمونديال قطر 2022، أو غير الرياضية، القيام بدور هام، لكنه غير مستغل، في مكافحة ظاهرة التطرف، وذلك من خلال توفير المنصة اللازمة للشباب لإطلاق قدراتهم وطاقاتهم، وتحقيق طموحاتهم وآمالهم، لتخلق بذلك بيئة إيجابية تساهم في الحد من انتشار الفكر المتطرف."

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وقال: "أطلقنا عدداً من البرامج والمبادرات المختلفة مثل تحدي 22 وبرنامج الجيل المبهر ومعهد جسور، لتمكين الشباب العربي، وضمان مشاركته في تحضيراتنا لاستضافة البطولة، وتزويده بالفرص والمهارات اللازمة لبناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم أجمع".

وأثنى المسؤول القطري على قدرة الرياضة –ولا سيما كرة القدم– على تحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى أن الرياضة يمكنها التقريب بين الشعوب والشباب ونشر التفاهم بين الثقافات المختلفة.

وأكد أن "الأمر بات ذا أهمية في ظل التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة والعالم بشكل أوسع".

وفازت قطر في العام 2010 بحق استضافة المونديال كأول دولة في الشرق الأوسط.

وستقام بطولة قطر 2022 على مدار 28 يوماً، وسوف تعقد المباراة النهائية في 18 ديسمبر 2022، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.

ويشار إلى أن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019 بالأردن أقيمت تحت شعار "نحو نظم تعاون جديدة"، وقد شارك في المؤتمر، الذي تواصلت فعالياته يومي 6 و 7 أبريل، ما يزيد على ألف من أبرز الشخصيات العربية والدولية من كل القطاعات الحكومية والاقتصادية والمجتمع المدني، وغيرها.