شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يوضح موقف «المحمدي» من مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خضع باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، للأشعة أمس، والتي أثبتت وجود بعض الالتهابات الخفيفة بالعضلة الضامة، وتحتاج للراحة فقط.

صرح بذلك الدكتور صالح الشامي رئيس الجهاز الطبي للفريق، للموقع الرسمي للنادي، مشيرًا إلى إمكانية مشاركة اللاعب في مواجهة الجونة، حسب رأى الجهاز الفني بقيادة البلجيكي سيدومير يانوفيسكي.

ويلتقي الإسماعيلي مع الجونة، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 لمسابقة الدوري الممتاز، بعد غد الأربعاء 10 إبريل الجاري، الساعة الخامسة والنصف، على استاد الجيش بالسويس (حوض الدرس) بدلا من أستاد السلام، بدون جمهور.