رابط BeIN SPORT مشاهدة مباراة الهلال واستقلال طهران بث مباشر اليوم الإثنين 8-4-2019 يلا شوت الجديد في دوري ابطال اسيا

نقدم لكم خدمة رابط مشاهدة مباراة الهلال واستقلال طهران بث مباشر الاسطورة في اللقاء القوي المنتظر الذي يجمع بينهما اليوم ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، يدخل الهلال السعودي ساعيًا إلى الفوز من أجل تعزيز صدارته في المجموعة حيث يحتل الزعيم السعودي الصدارة حتى الآن برصيد 6 نقاط بعدما تمكن الفريق من الفوز في الجولتين الماضيتين أمام العين والدحيل، وتضم المجموعة الثالثة كلا من الهلال واستقلال طهران والعين والدحيل وتسعى الأندية الأربعة إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل النقاط الثلاثة ومحاولة العبور والتأهل من مرحلة المجموعات إلى الأدوار النهائية.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب حمد بن خليفة وتنقل قناة بي ان سبورت 5 اللقاء بتعليق علي محمد علي وسط ترقب جماهير الزعيم داخل المملكة العربية السعودية لمشاهدة اللقاء، ويحتل الهلال صدارة المجموعة حتى الآن برصيد 6 نقاط يليه الدحيل برصيد 3 نقاط بينما في المركز الثالث والرابع يأتي فريق العين واستقلال طهران برصيد نقطة وحيدة ونقدم لكم رابط مشاهدة مباراة الهلال واستقلال طهران اون لاين.