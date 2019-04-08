دعت إدارة اتحاد جدة السعودي، جماهير النادي لمشاهدة مواجهة الاتحاد و لوكوموتيف الأوزبكي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا، غداً الثلاثاء، في ملعب النادي بحي الصحافة بمدينة جدة.

وتم تجهيز منطقة مخصصة للجماهير (فان زون) في مقر النادي لمتابعة أحداث اللقاء خلف شاشات ضخمة، حيث يلعب اتحاد جدة أمام لوكموتيف الأوزبكي غداً خلف الأبواب المغلقة بدون جماهير، على خلفية العقوبة الانضباطية المرحلة للفريق من آخر مشاركة في نسخة 2016.

وطالبت إدارة اتحاد جدة السعودي أنصار النادي بالحضور ومتابعة اللقاء، حيث سيتابع اللقاء برفقة الجماهير من مقر النادي العديد من اللاعبين غير المتواجدين في قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا، وفي مقدمتهم الثنائي المغربي مروان داكوستا و كريم الأحمدي، بجانب الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

اتحاد جدة يخصص شاشات لعرض مباراة لوكوموتيف دعت إدارة اتحاد جدة السعودي، جماهير النادي لمشاهدة مواجهة الاتحاد و لوكوموتيف الأوزبكي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا، غداً الثلاثاء، في ملعب النادي بحي الصحافة بمدينة جدة. Advertisements وتم تجهيز منطقة مخصصة للجماهير (فان زون) في مقر النادي لمتابعة أحداث اللقاء خلف شاشات ضخمة، حيث يلعب اتحاد جدة أمام لوكموتيف الأوزبكي غداً خلف الأبواب المغلقة بدون جماهير، على خلفية العقوبة الانضباطية المرحلة للفريق من آخر مشاركة في نسخة 2016. وطالبت إدارة اتحاد جدة السعودي أنصار النادي بالحضور ومتابعة اللقاء، حيث سيتابع اللقاء برفقة الجماهير من مقر النادي العديد من اللاعبين غير المتواجدين في قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا، وفي مقدمتهم الثنائي المغربي مروان داكوستا و كريم الأحمدي، بجانب الصربي ألكسندر بريجوفيتش. ويحتل الاتحاد المركز الأول في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل فريق لوكوموتيف الأوزبكي المركز الثالث بنفس الرصيد النقطي (3 نقاط) بفارق الأهداف عن اتحاد جدة.

ويحتل الاتحاد المركز الأول في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل فريق لوكوموتيف الأوزبكي المركز الثالث بنفس الرصيد النقطي (3 نقاط) بفارق الأهداف عن اتحاد جدة.