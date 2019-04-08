بوكيتينو: سنلعب بعدوانية ضد مانشستر سيتي

أكد ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، أن فريقه يتسم بالشجاعة، مشددًا على أنهم سيحاولون تحقيق الفوز على مانشستر سيتي، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا

ويستضيف ملعب وايت هارت لين، مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في لقاء الذهاب، فيما سيقام لقاء العودة بملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

وقال بوكيتينو خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الغد: "سنلعب في ربع نهائي دوري الأبطال، ليست مباراة ودية، الأندية واللاعبون الكبار يحبون اللعب في مثل هذه المباريات، ستكون 11 لاعبا ضد 11 مثلهم وأتمنى أن نتمكن من الفوز".

وأضاف "أعتقد أنها واحدة من أهم المباريات بالنسبة لي كمدرب، اللعب في ربع نهائي دوري الأبطال هو مكافأة كبيرة لنا، نعلم أن الأمر سيكون صعبًا للغاية".

وتابع ماوريسيو "إذا كانت الفرق متقاربة، فإن أول ما عليك فعله هو الركض، لاعبون أمثال دافيد سيلفا، بيرناردو، سترلينج وأوجويرو، هم أول من يركضون، لديهم جودة لا تصدق لكنهم أول من يركضون".



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وحول مواجهة جوارديولا، صرح بوكيتينو "لقد التقينا في إسبانيا ولعبنا الكثير من المباريات ضد بعضنا البعض، وكان من الصعب دائمًا اللعب ضد برشلونة ، أعتقد أنهم يعرفون ونحن أيضًا نعلم أننا شجعان في لعب كرة القدم والتقدم للأمام، سنحاول أن نكون أبطالاً، نعلم مدى صعوبتها".

وواصل "مان سيتي هو واحد من أفضل الفرق في أوروبا ناهيك عن إنجلترا، سنبدأ المباراة ونحاول أن نكون عدوانيين ومسيطرين، لدينا الوقت للتحضير نريد أن نبدأ مع وتيرة عالية، ستكون مباراتنا الثانية فقط على هذا الملعب الجديد، إنها منافسة مختلفة لكننا نأمل أن تساعدنا الأجواء".

وحول العنصرية، صرح "إنه شئ لم يعاني منه داني روز فقط، بل سترلينج والعديد من الأشخاص الآخرين، نحتاج للعمل معًا من أجل إيقافها".

وختم "إنه أمر مؤلم، نحن نأسف جدًا لداني روز وسترلينج لما يعانون منه".