الماجرو يعلن اعتزاله التنس

أعلن الإسباني نيكولاس الماجرو ، أنَّ بطولة مورسيا المفتوحة في فئة الشالينجر، والتي تقام هذا الأسبوع، ستكون آخر بطولة يشارك بها، وبعدها سيعلن اعتزاله.

وقال ألماجرو، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين: "قدمت كل شيء للتنس، ومنحني التنس كل شيء. سأتوقف عن لعب التنس على الصعيد الإحترافي هنا في مدينتي أمام أسرتي وأصدقائي في تلك البطولة الرائعة".

وعانى الإسباني، البالغ من العمر 33 عامًا، من الإصابة في ركبته اليسرى مؤخرًا، وتوج ألماجرو في مسيرته الاحترافية بـ13 لقبًا، ووصل للمباراة النهائية 23 مرة من قبل.

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وكان أعلى تصنيف وصل إليه ألماجرو في مسيرته الاحترافية هو التاسع عالميًا في مايو/أيار من عام 2011.

ولم يتمكن ألماجرو من الوصول لأبعد من ربع النهائي في بطولات الجراند سلام، حيث وصل لهذا الدور 3 مرات في رولان جاروس أعوام 2008، و2010، و2012، وفي أستراليا المفتوحة عام 2013.

أما أفضل نتائجه في بطولات الأساتذة، كانت الوصول إلى نصف نهائي بطولة مدريد عام 2010.