شكرا لقرائتكم اجتماع أمنى لحسم عدد الجماهير فى مباراة الأهلى وصن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُعقد مساء اليوم، اجتماع أمنى بحضور اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، من أجل حسم عدد الجماهير النهائى فى مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى المقرر لها السبت المقبل باستاد برج العرب.

كان الأهلى طلب حضور 60 ألف مشجع فى المباراة، وحدد أسعار التذاكر بـ10 جنيهات فقط لتحفيز الجماهير على الحضور.

يذكر أن الأهلى خسر مباراة الذهاب بنتيجة 5 /0، ويحتاج للفوز بنتيجة 6 /0 للتأهل إلى نصف النهائى.

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