بتروجت يستعد للمقاصة بثنائية فى القناطر وديا...

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جدة - عمرو شويل فاز فريق بتروجت بقيادة محمد عودة، على القناطر بهدفين نظيفين فى المباراة، التى جرت بينهما بالملعب الفرعى ببتروسبورت، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة فى الجولة التاسعة والعشرين للدورى.
أحرز هدفى بتروجت عبد الرحمن السويسى وعلاء على قائد الفريق العائد من رحلة علاج بالرباط الصليبى.
كان بتروجت قد فاز أمس على الإتحاد السكندرى بهدف مقابل للاشىء، أحرزه أحمد عفيفى وهو ما رفع رصيد الفريق إلى 28 نقطة فى المركز الرابع عشر بجدول الترتيب.
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