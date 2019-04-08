شكرا لقرائتكم الداخلية يستعيد جهود إيجيبتور أمام طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد نادى الداخلية خدمات لاعب وسط الفريق إيمانويل إيجيبتور فى المباراة المقبلة، والتى تجمع الداخلية بطلائع الجيش فى إطار منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام.

وكان إيجيبتور قد غاب عن مباراة الداخلية وإنبى الأخيرة، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، بسبب تعرضه لعقوبة الإيقاف، فيما يترقب الفريق موقف إسلام جابر بعد أن كان قد تعرض للإصابة فى مباراة سابقة.

وأكد علاء عبد العال مدرب فريق الداخلية فى تصريحات خاصة، أن لاعبى الفريق أدوا تدريبات استشفائية فى مران اليوم، استعداداً لمواجهة الطلائع الخميس المقبل.

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ويواجه الداخلية فريق الطلائع فى الخامسة والنصف مساء الخميس المقبل، فى المباراة التى يستضيفها استاد جهاز الرياضة العسكرى.