شكرا لقرائتكم ماذا لو لم يحضر صن داونز مباراة العودة أمام الأهلى.. خبير لوائح يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الجدل قادها رواد السوشيال ميديا بعد خسارة الأهلى أمام صن داونز فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بخماسية نظيفة فى اللقاء الذى أقيم بملعب بريتوريا بجنوب أفريقيا، خاصة وأن لقاء العودة سيقام بمصر.

وجاءت تعليقات الجماهير التى لا تشجع الفريق الأحمر، بالسخرية من احتمالية تأهل الفريق إلى نصف نهائى البطولة، والفوز فى لقاء العودة بسداسية، أو خماسية نظيفة واللجوء لركلات الجزاء، حيث يرى جمهور الفرق المنافسة أن مهمة الأهلى شبه مستحيلة، وجاءت السخرية بالتوقع أن فريق صن داونز لن يحضر مباراة العودة المقرر لها السبت المقبل ببرج العرب، وفى هذه الحالة سيكون الأهلى هو الفائز بهدفين نظيفين، وبالتالى تضيع فرصته فى الصعود لقبل نهائى البطولة الأفريقية.

حرص "الخليج 365" على التواصل مع خبير لوائح لمعرفة رأيه فى الأمر، وعن موقف الأهلى حال عدم حضور صن داونز إلى مصر وخوض المباراة.

أكد نصر عزام خبير اللوائح، أن اللوائح واضحة، وتتلخص فى نقطتين، الأولى وهى عندما يقوم فريق مشاركة لاعب عليه دجل سواء موقوف أو خلافه، تحتسب النتيجة 3/0 للفريق الآخر.

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وفى حالة عدم مشاركة فريق بعدم الحضور والتخلف عن المباراة، يتم استبعاد هذا الفريق من البطولة، وفقا لقرار الاتحاد الأفريقى "كاف" وبالتالى يكون الفريق الآخر هو الفائز.

وفى حالة الأهلى وصن داونز، وتخلف الفرق الجنوب أفريقى عن المباراة يتم استبعاده، وبالتالى يكون الأهلى هو الفريق المتأهل على نصف النهائى على حساب الفريق، الذى تخلف عن الحضور للمشاركة فى اللقاء.

يذكر أن الأهلى خسر بخماسية أمام صن داونز فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال، ومن المقرر أن، تقام مباراة العودة بين الفريقين السبت المقبل.