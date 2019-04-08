شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك: نتيجة مباراة حسنية أغادير خادعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك، أن التعادل السلبى مع حسنية أغادير المغربى يراه نتيجة خادعة فى ذهاب دور ربع النهائى بالكونفدرالية ولن يعتمد عليها الجهاز الفنى للفريق الأبيض فى لقاء العودة الذى سيقام يوم الأحد القادم فى استاد الجيش بالسويس.
كما أشاد مدرب الزمالك فى تصريحات صحفية على هامش تعليقه على مباراة الذهاب، أن الفريق الأبيض نجح فى الخروج بشباك نظيفة ولكن كان الهدف تحقيق الفوز لتسهيل المأمورية فى العودة وهو ما لم يتحقق.
شدد مدرب الزمالك أن مباراة العودة أمام حسنية أغادير ستكون صعبة وسيعمل الجهاز الفنى على التحضير لها جيدا ولكنه شدد أن الجهاز الفنى فى الوقت الحالى سيحول تركيز الفريق الأبيض بشكل كامل حول المباراة القادمة للفريق بالدورى أمام المصرى التى ستقام يوم الخميس القادم فى الأسبوع الثامن والعشرين من منافسات المسابقة المحلية.
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