شكرا لقرائتكم أبو ريدة ورئيس الكاف ومحمد فضل يزورون استاد الدفاع الجوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ومحمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، استاد الدفاع الجوى اليوم. وتفقد أبو ريدة ورئيس الكاف أرضية ملعب الدفاع الجوى وكافة المنشآت الملحقة بالاستاد، للتأكد من جاهزية الملعب لاستضافة مباريات بطولة أمم أفريقيا لاسيما وأنه من الملاعب الستة التى تستضيف مباريات البطولة. Advertisements يذكر أن بطولة أفريقيا ستقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو ريدة ورئيس الكاف ومحمد فضل يزورون استاد الدفاع الجوى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.