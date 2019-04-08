شكرا لقرائتكم محمد عبد الغنى مع جنش لحظة الوصول إلى مطار القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مدافع الزمالك محمد عبد الغنى صورة تجمعه مع حارس الفريق محمود عبد الرحيم "جنش"، لحظة الوصول إلى مطار القاهرة خلال عودة بعثة الأبيض من المغرب بعد خوض لقاء ذهاب دور ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام حسنية أغادير والذى انتهى بالتعادل السلبى.

Advertisements



جنش

يحصل لاعبو الزمالك على راحة اليوم الاثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء، على ملعب النادى الأبيض، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، يوم الخميس القادم، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة والعشرين بالدورى.

يذكر أن لقاء الزمالك أمام بطل المغرب شهد تألق ملحوظ للحارس جنش، الذى قدم مباراة قوية فى ظل تصدية لأهداف محققة للخصم على أرضه ووسط جماهيره.