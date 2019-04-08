شكرا لقرائتكم الزمالك يصل مطار القاهرة قادما من المغرب بعد التعادل مع حسنية أغادير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة الدولى قادمة من الدار البيضاء، بعد الانتهاء من مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى ذهاب دور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بالتعادل السلبى.

ومن المقرر أن يحصل لاعبى الزمالك على راحة اليوم الإثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء، على ملعب النادى الأبيض، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، يوم الخميس القادم، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة والعشرين بالدورى.

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فيما سيلتقى الزمالك مع حسنية أغادير المغربى فى العودة بدور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل، على استاد الجيش بالسويس بحضور 10 آلاف مشجع، فى موقعة حسم بطاقة التأهل لنصف النهائى الأفريقى.