اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 8 / 4 / 2019...

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جدة - عمرو شويل شهدت اخبار الرياضة المصرية اليوم الأثنين 8 / 4 / 2019، أحداث مهمة يأتى على رأسها تحديد اعتذار لاعبى الاهلى والمدير الفنى لاسارتى للجماهير، وتحديد برج العرب لاستضافة مباراة إياب صن دوانز.

اخبار الرياضة المصرية اليوم الأثنين 8 / 4 / 2019 ..الأهلى ولاسارتى يعتذرون والخطيب يرفض

تقدم لاعبو الأهلى والمدير الفنى مارتن لاسارتى باعتذار رسمى للنادى وجماهيره عما حدث فى جنوب أفريقيا والخسارة أمام صن داونز بخمسة أهداف، فى الفضيحة الكروية المدواية فى ذهاب ربع نهائى دورى الابطال.

كابتن محمود الخطيب

ورفض الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى الاعتذار وسماع الأعذار خلال اجتماعه معهم وأكد أن الحل الوحيد هو تصحيح الصورة عمليًا، وأن يكون الأداء والنتائج خلال اللقاءات المقبلة على كافة المستويات تليق بالأهلى ومكانته لرد الاعتبار ومصالحة جماهير.

اخبار الرياضة المصرية اليوم الأثنين 8 / 4 / 2019 ..برج العرب يستضيف الأهلى و صن داونز

أعلن اتحاد الكرة، نجاح المحاولات، التى تمت مؤخرا لإقامة مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأكد هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ، أنه بموجب هذه الاستجابة التى وجدها لدى القيادات الأمنية فإن النادى الأهلى سيلعب مباراة العودة أمام صن داونز الأفريقى فى موعدها، المقرر باستاد برج العرب، وسيلعب نادى الزمالك مباراة العودة أمام حسنية أكادير فى استاد السويس.



ملعب برج العرب

اخبار الرياضة المصرية اليوم الأثنين 8 / 4 / 2019 ..النجوم يدعمون سلة الزمالك قبل مواجهة الأهلى

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نجوم سلة الزمالك القدامى قاموا بزيارة تدريب الفريق الأول ، للدعم والمساندة قبل مواجهات الأهلى فى قبل نهائى بطولة دورى السوبر.

وحضر مرسى محمود ، إلبرت موريس ، حمدى سعودى ، نهاد بيرم ، طارق سليم ، فتحى كامل ، خالد السعيد ، عادل عبد الله ، وفتحى شحاته و يحيى زكريا.



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وتقام نهائيات دورى السوبر 12 أبريل الجارى ، بين الأهلى و الزمالك ، و الاتحاد و الجزيرة ، لمدة 4 أيام ، لتحديد الفريقان المتأهلان إلى النهائى .

اخبار الرياضة المصرية اليوم الأثنين 8 / 4 / 2019 ..الحضرى يعود للمشاركة أمام بتروجت

بعدغياب طويل ، يستعد عصام الحضرى حارس مرمى النجوم، للعودة للمشاركة فى المباريات الرسمية، بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الأمامية خلال مشاركته ضد المصرى البورسعيدى.



عصام الحضري

ومن المقرر عودته يوم 20 أبريل الجارى، للمشاركة فى المباراة المقبلة أمام بتروجت على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 30 بالدورى، عقب برنامج تأهيل مكثف.