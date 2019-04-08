شكرا لقرائتكم طبيب الإسماعيلى: باهر المحمدى يعانى من الالتهابات بالعضلة الضامة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى للأشعة أمس، والتى أثبتت وجود بعض الالتهابات الخفيفة بالعضلة الضامة والتى تحتاج للراحة فقط. ومن جانبه قال الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى للفريق، إن مشاركة اللاعب فى مواجهة الجونة حسب رأى الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى. ويلتقى الدراويش منافسه الجونة بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الدورى المحلى.

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