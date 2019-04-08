شكرا لقرائتكم إصابة خطيرة تنهي موسم فلوريان لوغن مع نيوكاسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز يوم الاثنين أن فلوريان لوغن مدافع الفريق سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي عقب تعرضه لإصابة خطيرة في ركبته اليسرى خلال الخسارة 1-صفر أمام كريستال بالاس يوم السبت الماضي.

وخرج الفرنسي لوغن على محفة في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على استاد سانت جيمس بارك عقب التحام مع اندروس تاونسند جناح بالاس.

وذكر نيوكاسل على موقعه :سيغيب لوغن حتى نهاية الموسم الحالي وسيتم إعطاء المزيد من التفاصيل بشأن تعافيه في المدى القريب.

وغاب لوغن "27 عاما" عن بداية الموسم عقب تعرضه لإصابة في ركبته اليمنى في الفترة التي تسبق الموسم لكنه لعب 13 مرة في كافة المسابقات منذ عودته في يناير الماضي، ويحتل نيوكاسل المركز 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة من 33 مباراة.