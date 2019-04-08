شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: التعادل مع أغادير نتيجة خادعة ولقاء العودة صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير عزمى مجاهد، مدرب الزمالك، إن التعادل السلبى مع حسنية أغادير المغربى نتيجة خادعة فى ذهاب دور ربع النهائى بالكونفدرالية، ولن يعتمد عليها الجهاز الفنى للفريق الأبيض فى لقاء العودة الذى سيقام يوم الأحد المقبل فى استاد الجيش بالسويس.

وأكد مدرب الزمالك فى تصريحات صحفية على هامش تعليقه على مباراة الذهاب، أن الفريق الأبيض نجح فى الخروج بشباك نظيفة ولكن كان الهدف تحقيق الفوز لتسهيل المأمورية فى العودة وهو ما لم يتحقق.

وشدد مدرب الزمالك على أن مباراة العودة أمام حسنية أغادير ستكون ،صعبة وسيعمل الجهاز الفنى على التحضير لها جيدا ولكنه شدد على أن الجهاز الفنى فى الوقت الحالى سيحول تركيز الفريق الأبيض بشكل كامل حول المباراة القادمة للفريق بالدورى أمام المصرى التى ستقام يوم الخميس المقبل فى الأسبوع الثامن والعشرين من منافسات المسابقة المحلية.