شكرا لقرائتكم خبر عن يد الأهلى 2008 يحقق بطولة منطقة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق 2008 لكرة اليد بالنادى الأهلى المركزالأول فى بطولة منطقة القاهرة بعد تغلبه على فريق المقاولون العرب بفارق 15 نقطة، فى المباراة النهائية التى جمعت بينهما على ملاعب نادى الشمس.

وظهر الفريق بمستوى جيد خلال جميع مباريات البطولة التى استمرت أكثر من شهرين على ملاعب النادى الأهلى فرع مدينة نصر ونادى الشمس، وحقق الفوز فى جميع المباريات التى خاضها بفارق كبير أمام الفرق المشاركة.

من جانبه أكد الكابتن عمرو عطية، مدرب الفريق، أن تحقيق بطولة منطقة القاهرة جاء بعد تفوق الفريق فى جميع المباريات التى خاضها فى البطولة، مضيفا أن الفريق يضم الكثير من اللاعبين المتميزين وينتظرهم مستقبل كبير خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن البطولة التى تحققت ترجمة حقيقية لروح الفريق التى تجمع بين الجميع.

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وأضاف عطية أن هناك مساندة حقيقية من إدارة النادى الأهلى لجميع فرق اليد داخل النادى، وأن جميع المسئولين يعملون على توفير جميع الإمكانيات للفرق المختلفة من أجل تحقيق البطولات التى يشارك فيها النادى، وأن كيان النادى الأهلى الكبير لا يقبل سوى بالمركز الأول فى البطولات التى يشارك فيها.

وشدد مدرب الفريق أن الكابتن عمر شوقى مدير جهاز كرة اليد بالنادى والكابتن أحمد سالم المشرف على فرق ناشئى اليد بالنادى يدعمان الفريق بشكل كبير، وقدما الكثير من الجهد لمساندة اللاعبين وتحفيزهم على تحقيق البطولات، وأن هناك الكثير من القفزات حققتها فرق اليد المختلفة خلال الفترة الماضية.