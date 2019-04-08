شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. جماهير الزمالك فى دبى تستفز الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت رابطة جماهير الزمالك فى مدينة دبى الإماراتية بتعادل فريقها أمام حسنية أغادير المغربى، سلبيًا فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس بالمغرب فى ذهاب دور الثمانية من الكونفدرالية الإفريقية. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا.. Advertisements

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