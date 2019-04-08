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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى نهائيات دورى السلة.. تعرف على الجدول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة جدول مباريات نهائيات دورى سوبر السلة "best of 5 " والتى تقام بين الفرق الأربعة التى تأهلت إلى قبل النهائى، وهى كل من الأهلى والزمالك والاتحاد والجزيرة، فى الفترة من 14 وحتى 21 أبريل الحالى.
ووفقا للجدول الذى أعلنته اللجنة فتقام مباريات الجزيرة والاتحاد كالتالى:
13 و14 أبريل بصالة سبورتنج، وأيام 17 و18 من نفس الشهر بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر، أما يوم 21 أبريل فتقام المباراة بصالة الإسماعيلية.
وبالنسبة لمباريات الأهلى والزمالك فتقام كما يلى:
15 و16 و18 و19 و21 أبريل بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.
جدول نهائيات دورى السلة
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