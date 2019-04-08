شاهد.. سيلفى "جنش وعبد الغنى" لحظة وصول بعثة الزمالك من المغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مدافع الزمالك محمد عبد الغنى صورة تجمعه مع حارس الفريق محمود عبد الرحيم "جنش" لحظة وصول بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب، بعد خوض لقاء ذهاب دور ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام حسنية أغادير والذى انتهى بالتعادل السلبى.
ويحصل لاعبو الزمالك على راحة اليوم، الاثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا، الثلاثاء، على ملعب النادى، استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى الخميس المقبل على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة والعشرين بالدورى.
يذكر أن لقاء الزمالك أمام بطل المغرب شهد تألقا ملحوظا لجنش الذى قدم مباراة قوية فى ظل تصدية لأهداف محققة للخصم على أرضه ووسط جماهيره.
جنش و عبد الغنى
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