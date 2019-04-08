الإسماعيلى يعلن جاهزية المحمدى لمواجهة الجونة فى الدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع باهر المحمدى، مدافع الإسماعيلى، لإجراء أشعة أمس أثبتت وجود بعض الالتهابات الخفيفة بالعضلة الضامة والتى تحتاج للراحة فقط. Advertisements من جهته قال الدكتور صالح الشامى، رئيس الجهاز الطبى للفريق، إن مشاركة اللاعب فى مواجهة الجونة حسب رأى الجهاز الفنى بقيادة البلجيكي سيدومير يانيفسكى. ويلتقي الدراويش مع الجونة بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الدورى المحلى.

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