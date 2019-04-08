شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى فى معسكر مبكر غداً استعداداً لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، بقيادة حلمى طولان، معسكراً مغلقاً غداً ببرج العرب استعداداً لمواجهة بيراميدز، فى إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين المقرر إقامته الخميس المقبل على استاد حرس الحدود بالمكس.

وكان الاتحاد السكندرى تلقى هزيمة مفاجئة أمام بتروجت أمس بهدف مقابل لا شىء وهو ما أدى لتجمد رصيد زعيم الثغر عند 32 نقطة وهو ما أدخله منطقة الخطورة.