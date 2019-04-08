شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يعلن تحمله مسئولية فضيحة خسارة الأهلى بالخمسة أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرر مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلى، اعتذاره لجماهير الاهلى على النتيجة الكارثية والأخيرة والخسارة بخماسية أمام صن داونز، موضحاً أنه يعتبر نفسه المسئول عن النتيجة والهزيمة الكبيرة، وأنه يسعى من اليوم لتغيير هذا الانكسار وتصحيح الوضع في أقرب وقت؛ لأن الأهلي يستحق.

ووعد لاسارتي بأن كل لاعب فى الفريق ــ وهو من قبلهم ــ سيبذل كل ما لديه لتصحيح الصورة، وتعويض ما حدث من نتيجة قاسية في المباراة السابقة.

وتطرق مدرب الأهلى للحديث عن جلسة محمود الخطيب، رئيس النادى، مع اللاعبين والجهاز الفنى اليوم قائلا، «رئيس النادى تعامل معنا بأخلاق الفرسان، وكقائد صاحب خبرات كبيرة، وقدم لنا ما نحتاج من دعم، وعبر فى نفس الوقت عن كل الحزن الذى أصابه من النتيجة القاسية، وأنه لديه ثقة كبيرة فى اللاعبين وقتالهم داخل الملعب للخروج من هذه الصدمة سريعا».

Advertisements

وأكد لاسارتى أن رئيس النادى يقدم الدعم للفريق من اليوم الأول الذى تولى مهمة التدريب فيه، وهذا الدعم لا يتوقف من خلال تنفيذ طلباته الفنية، وكذلك دعمه للبنية الخاصة بفريق الكرة، وأيضاً المعسكرات وغيرها من الأمور التى تؤدى إلى تطور سريع نتطلع له، مشدداً على أنه ــ وكل لاعب ــ مدينون بالشكر له.

وأشار المدير الفنى إلى واقعة اعتبرها الفارق الأهم فى روح ومعنويات لاعبى الأهلي بعد العودة للمران اليوم، وهى وجود بعض المشجعين للنادي يهتفون باسم الأهلي فى محيط الملعب مع بداية المران، مشدداً على أن مثل هذه الهتافات هي كل ما يحتاجه اللاعبون للنهوض سريعاً والتخلص من آثار الهزيمة والسير نحو طريق البطولات دائماً، وأكد أن دعم الجماهير الأهلاوية للفريق هو شىء فريد لا يمكن وصفه.

وأضاف المدرب الأوروجويانى، "سأتحدث بمنتهى الشجاعة لجماهير الأهلي.. أطالبهم أن يثقوا بنا؛ لأننا لن نخذلهم فى أية خطوة مقبلة، وسنعمل بكل ما لدينا من جهد لتصحيح الصورة فى أقرب وقت".

وأكد لاسارتى أنه بدأ استعداداته اليوم لمباراة الاهلى القادمة أمام مصر المقاصة فى الدوري لأهميتها، ووفقاً لأولويات الفريق، وحينما ينتهى من اللقاء سيقوم بالإعداد لمباراة صن داونز الجنوب أفريقى، مؤكداً أنها لن تكون سهلة، ولكنه يعد بتصحيح الصورة، وهذا هو التحدى الأكبر بالنسبة له وللاعبى الفريق.