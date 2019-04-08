شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتمسك بمجدى عبد العاطى مديرا فنيا للفريق بالموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة أسوان برئاسة أحمد سليمان على إستمرار مجدى عبد العاطى المدير الفنى للفريق وصاحب إنجاز الصعود للدورى كمديرا فنيا للفريق فى الموسم المقبل وإعطائه الفرصة كاملة فى إجراء التغييرات الشاملة فى قائمة زهرة الجنوب حتى يستطيعوا مجابهة الفرق الكبرى بالدورى . وتأتى هذه الخطوة من جانب مسئولى أسوان بعد إنجاز مجدى عبد العاطى فى الصعود لدورى الأضواء ، مع قناعة المسئولين بإمكانياته كمدير فنى مثلما فعلوا مع عماد النحاس فى بداية مشواره التدريبى .

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