شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يستعيد إيجيبتور وينتظر موقف جابر قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد نادي الداخلية خدمات لاعب وسط الفريق إيمانويل إيجيبتور في المباراة المقبلة والتي تجمع الداخلية بطلائع الجيش في إطار منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان إيجيبتور قد غاب عن مباراة الداخلية و وإنبي الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، بسبب تعرضه لعقوبة الإيقاف، فيما يترقب الفريق موقف اسلام جابر بعد أن كان قد تعرض للاصابة في مباراة سابقة .

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وأكد علاء عبد العال مدرب فريق الداخلية في تصريحات خاصة، أن لاعبو الفريق أدوا تدريبات استشفائية في مران اليوم استعداداً لمواجهة الطلائع الخميس المقبل .

ويواجه الداخلية فريق الطلائع في الخامسة والنصف مساء الخميس المقبل في المباراة التي يستضيفها استاد جهاز الرياضة العسكري .