إجتماع أمنى مساء اليوم لحسم اعداد الجماهير فى مباراة الأهلى وصن داونز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعقد مساء اليوم إجتماع أمنى بحضور اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، من أجل حسم عدد الجماهير النهائى فى مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب افريقى المقرر لها السبت المقبل باستاد برج العرب.
كان الأهلى طلب حضور 60 ألف مشجع فى المباراة، وحدد أسعار التذاكر بـ10 جنيهات فقط لتحفيز الجماهير على الحضور.
يذكر أن الاهلى خسر مباراة الذهاب بنتيجة 5 /0، ويحتاج للفوز بنتيجة 6 /0 للتأهل إلى نصف النهائى.
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