شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال لاعبو الاهلى عن خماسية صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم لاعبو الأهلي باعتذار رسمي للنادي وجماهيره عما حدث في جنوب إفريقيا والخسارة أمام صن داونز بخمسة أهداف، من جانبه قال حسام عاشور كابتن الفريق إنه نيابةً عن زملائه اللاعبين يتقدم بالاعتذار للأهلي وكل محبيه، رافضًا سرد أية مبررات.

وقال إن الكل يتحمل المسئولية ويقدر حجم غضب جماهير الأهلي، ولكن هم أيضًا ــ في إشارة إلى زملائه ـ يتقبلون أية قرارات يتخذها الجهاز الفني، لكن لن يتحملوا ابتعاد جماهير الأهلي عنهم وهي التي كانت كلمة السر في نجاحاتهم وانتصاراتهم السابقة، وأنه لا يزال يناشد هذه الجماهير الوفية الوقوف خلفهم ومساندتهم كالعادة لأنه لم يعد أمامهم سوى العمل والتركيز وبذل أقصى جهد لتصحيح الأوضاع على كافة المستويات، ورد الاعتبار؛ لأن الأهلي كبير القارة الإفريقية ولم يعتد مثل هذه الخسائر..

وأضاف عاشور أن ما حدث لم يكن طبيعيًا على الإطلاق، ولسنا بصدد توزيع اتهامات والكل مسئول، والكل عليه أن يعتذر للأهلي عمليًا، وأن هذا النادي الذي نفتخر بالانتماء إليه صاحب الفضل وحقه أن نقاتل من أجله. وتطرق إلى جلسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع اللاعبين وقال إنه لأول مرة يرى الكابتن الخطيب في حالة الغضب هكذا، ويتحدث بهذه اللهجة، وكانت كلماته واضحة ورفضه لأية أعذار، وأن اسم الأهلي خط أحمر بالنسبة له وأن كل من يرتدي تي شيرت الأهلي لابد يعرف قيمته ويقاتل عليه، وأنه لديه الثقة الكاملة في اللاعبين وكل المنظومة وأنهم قادرون على تصحيح الموقف والحفاظ على كبرياء الأهلي.

كما اكد شريف إكرامي على تقدير لاعبي الفريق الكامل لحزن الجماهير، مشيرًا إلى أنه يتقدم هو وزملاؤه اللاعبون بالاعتذار لكل فرد من جماهير النادي شعر بمرارة وحسرة الخسارة الأخيرة.

وأضاف : الاعتذار يبقى جزءا بسيطا جدًا من المجهود الكبير المطالبين بتنفيذه خلال الفترة القادمة؛ لاستعادة كرامة وكبرياء الأهلي وجماهيره.

وأوضح: لم يعد الأمر مرتبطًا بالاستمرار في بطولة من عدمه، ولكن الأمر بات مرتبطًا باستعادة كرامة لاعبي الأهلي ورد الاعتبار لهم ولجماهير النادي في كل مكان.

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وأشار إكرامي إلى أن الأهلي سبق أن حقق العديد من البطولات وكان غير موفق في البعض منها، ولكن الأهلي ولاعبيه لم ولن يتنازلوا أبدًا عن كرامتهم، حيث باتت الفترة المقبلة مهمة للغاية لاستعادة الثقة ورد الاعتبار أمام الجميع.

وأضاف: « ما فيش رد اعتبار يحدث بالاعتذار أو بأي إجراء إداري يتم اتخاذه، ولكن الاعتذار يكون في الملعب بالأداء والنتائج؛ سواء في الدوري أو الكأس أو بطولة إفريقيا».

وأوضح: من الوارد أن تكون الفترة الماضية شهدت بعض المتغيرات التي أثرت على رد فعل اللاعبين داخل الملعب، ولكن داخل الأهلي لا يصح إلا الصحيح، ومن ثم سنعمل جاهدين لاستعادة كبرياء الأهلي وجماهيره التي لن ترضي سوى بالقتال داخل الملعب.

وذكر حارس الأهلي أن أية أحاديث أو تصريحات ستخرج لن تشفي «غليل» لاعبي الأهلي وجماهيره؛ خاصة أن الجميع كان ينتظر الكثير من اللاعبين في هذه المباراة بعد الروح القتالية التي ظهروا عليها في مباراة الاتحاد التي سبقت السفر مباشرة الى جنوب إفريقيا.

وقال: الخسارة أمر وارد في الرياضة، ولكن أن تحدث للأهلي ليس بهذا الشكل وسنثبت للجميع أن ما جرى كان أمرا عارضا، خاصة أنه من الوارد أن تبتعد عنك عوامل التوفيق في مباراة مثلما حدث أمام صن داونز.

وواصل: سنُظهر معدن لاعبي الأهلي للجميع وسيظهر الفارق بين نوعية لاعبي الأهلي وآخرين فيما يتعلق برد الفعل القوي لاستعادة ثقة جماهيرنا التي تبقى الشريك الدائم لنا في كل البطولات والانجازات.

وأضاف : نعلم جيدًا أن مباراة صن داونز السبت القادم ستكون صعبة للغاية، ولكننا سنقاتل من أجل الأهلي وننتظر مساندة جماهيرنا الوفية.