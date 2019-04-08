أبو ريدة ورئيس الكاف يتفقدان ملعب الدفاع الجوى استعدادا لأمم افريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" ومحمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا، ستاد الدفاع الجوى اليوم. وتفقد أبو ريدة ورئيس الكاف أرضية ملعب الدفاع الجوى وكافة المنشآت الملحقة بالإستاد، للتأكد من جاهزية الملعب لاستضافة مباريات بطولة أمم افريقيا لاسيما وأنه من الملاعب الستة التى تستضيف مباريات البطولة. يذكر أن بطولة افريقيا ستقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

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