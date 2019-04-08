شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل حسم الزمالك التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية بعد التعادل مع أغادير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، قدماً فى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل السلبى مع حسنية أغادير المغربى فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب أدرار، ولكن لم يحسم أبناء ميت عقبة التأهل للدور القادم، حيث ينتظر الفارس الأبيض مواجهة قوية مع الفريق المغربى فى الإياب الأحد المقبل بالسويس، والتساؤلات فى الشارع الكروى لا تنتهى:





ما هو سيناريو صعود الزمالك لنصف النهائى؟

تعادل الزمالك مع حسنية أغادير فى موقعة الذهاب التى أقيمت بالمغرب ضمن للأبيض اقترابه من التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وفى حال فوز الأبيض بأى نتيجة فى السويس سوف يتأهل لنصف النهائى دون أية حسابات، إلا أن التعادل الإيجابى يطيح به خارج البطولة، لذا تحدث السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، مع اللاعبين وأكد أن النتيجة جيدة ولكن ليست حاسمة للصعود، ولكن لا بديل عن تحقيق الفوز فى لقاء العودة.



هل التعادل فى المغرب غير كافى لضمان التأهل؟ هل التعادل فى المغرب غير كافى لضمان التأهل؟

بالتاكيد التعادل السلبى نتيجة جيدة جدا لكنها نتيجة خادعة ممكن تجعل هناك تراخى بين صفوف الزمالك فى بداية المباراة لانى اى هدف يحرزه فريق اغادير سيكون مشكلة كبيرة .

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ومن يمتلك الحظوظ الأكبر فى الصعود لنصف النهائى؟

يمتلك الزمالك الحظ الأكبر فى الصعود لنصف النهائى، خاصة أن لقاء الإياب على أرضه وسيدعمه جمهوره بقوة لتحقيق نتيجة إيجابية، لاسيما أن الأبيض يسعى للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء خلال النسخة الجارية.

لماذا كل هذه الثقة فى تأهل الزمالك؟

الثقة حقيقية لأن هناك فوارق كبيرة بين لاعبى الزمالك وأغادير، كما أن الأبيض يستعيد فى لقاء العودة خدمات الثلاثى الدولى التونسى فرجانى ساسى وكهربا وحميد أحداد الغائبين عن لقاء الذهاب، ما سيضيف قوة كبيرة للأبيض فى العودة.