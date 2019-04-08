10 جنيهات سعر تذكرة مباراة الأهلي وصن دوانز في دوري أبطال أفريقيا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تحديد 10 جنيهات سعر تذكرة مباراة الأهلي وصن دوانز المقرر أن تقام يوم السبت القادم، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تخفيض سعر التذكرة تسهيلاً على جماهير الأهلي، ولتوفير الفرصة أكبر عدد كبير منهم لحجز التذاكر لمساندة الفريق ودعمه بالشكل المطلوب في هذه المباراة المهمة.

والجدير بالذكر أن الفريق الأهلي خسر لقاء الذهاب بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت في ملعب بريتوريا.

والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة كشف عن نجاح المحاولات التي تمت في الفترة الأخيرة لإقامة مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب أفريقي السبت القادم على إستاد برج العرب بالإسكندرية.