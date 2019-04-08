رسميا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة الأهلي وصن داونز بإستاد برج العرب

كشف اتحاد الكرة نجاح المحاولات التي تمت في الفترة الأخيرة لإقامة مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب أفريقي السبت القادم على إستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن ناحيته، وجه هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، الشكر إلى القيادات الأمنية على استجابتهم لفتح الملاعب للأندية المصرية التي تلعب باسم مصر في بطولات الأندية الأفريقية، متجاوزين بهذا أي صعوبات تصادف تهيئة المناخ أمامها لتحقيق طموحات الكرة المصرية.

وقد أكد رئيس اتحاد الكرة، خلال تصريحات للموقع الرسمي للجبلاية، أنه بموجب تلك الاستجابة التي وجدها لدى القيادات الأمنية فإن النادي الأهلي سيلعب مباراة العودة أمام صن دوانز الأفريقي في موعدها المقرر بإستاد برج العرب، وسيلعب نادي الزمالك مباراة العودة أمام حسنية أغادير في إستاد السويس.