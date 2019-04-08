"ريمونتادا برج العرب"..لاعبوا الأهلى: سنعتذر في الملعب.. ولاسارتي يتحمل المسئولية.. وإيفونا: لا شئ مستحيل دائما مع الأهلي

كتب: أحمد أبوعقيل

تقدم لاعبو الأهلي باعتذار رسمي للنادي وجماهيره عما حدث في جنوب إفريقيا والخسارة أمام صن داونز بخمسة أهداف.

وقال حسام عاشور كابتن الفريق إنه نيابةً عن زملائه اللاعبين يتقدم بالاعتذار للأهلي وكل محبيه، رافضًا سرد أية مبررات.

وأضاف أن الكل يتحمل المسئولية ويقدر حجم غضب جماهير الأهلي، ولكن هم أيضًا ــ في إشارة إلى زملائه ـ يتقبلون أية قرارات يتخذها الجهاز الفني، لكن لن يتحملوا ابتعاد جماهير الأهلي عنهم وهي التي كانت كلمة السر في نجاحاتهم وانتصاراتهم السابقة، وأنه لا يزال يناشد هذه الجماهير الوفية الوقوف خلفهم ومساندتهم كالعادة لأنه لم يعد أمامهم سوى العمل والتركيز وبذل أقصى جهد لتصحيح الأوضاع على كافة المستويات، ورد الاعتبار؛ لأن الأهلي كبير القارة الإفريقية ولم يعتد مثل هذه الخسائر.

وأضاف عاشور أن ما حدث لم يكن طبيعيًا على الإطلاق، ولسنا بصدد توزيع اتهامات والكل مسئول، والكل عليه أن يعتذر للأهلي عمليًا، وأن هذا النادي الذي نفتخر بالانتماء إليه صاحب الفضل وحقه أن نقاتل من أجله.

وتطرق إلى جلسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع اللاعبين وقال أنه لأول مرة يرى الخطيب في حالة الغضب هكذا، ويتحدث بهذه اللهجة، وكانت كلماته واضحة ورفضه لأية أعذار، وأن اسم الأهلي خط أحمر بالنسبة له وأن كل من يرتدي تي شيرت الأهلي لابد يعرف قيمته ويقاتل عليه، وأنه لديه الثقة الكاملة في اللاعبين وكل المنظومة وأنهم قادرون على تصحيح الموقف والحفاظ على كبرياء الأهلي.

شريف إكرامي هيبة الأهلى وكرامة الجماهير خط أحمر

بعث شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، اليوم، رسالة قبل مواجهة الإياب ضد صن دوانز الجنوب أفريقي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكتب "إكرامي" في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رد الإعتبار لا يتم بالكلمات، واستعادة الكبرياء ليست بالتصريحات، كرامة الجماهير وهيبة الأهلي عبر التاريخ خط أحمر لا تمُس صنعها قتال لاعبيه ومواقف مسئوليه".

وأضاف: "ما تبقي من مباريات سواء محليه أو إفريقيه هي مباريات إستعادة كبرياء وكرامه، الإعتذار للجماهير هي جزء بسيط من كثير علينا تقديمه".



ماليك إيفونا : لا شئ مستحيل دائما مع الأهلي

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بعث ماليك إيفونا، لاعب النادي الأهلي السابق، اليوم، رسالة للاعبي المارد الأحمر، قبل مباراة الإياب ضد صن دوانز الجنوب أفريقي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب ماليك إيفونا في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عليكم أن تكونوا جاهزين ذهنيا من أجل العودة، لا شئ مستحيل دائما مع الأهلي".

لاسارتي يتحمل المسئولية

حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على تكرار اعتذاره لجماهير الأهلي على النتيجة الأخيرة للفريق أمام صن داونز، موضحا أنه يعتبر نفسه المسئول عن النتيجة والهزيمة الكبيرة، وأنه يسعى من اليوم لتغيير هذا الانكسار وتصحيح الوضع في أقرب وقت؛ لأن الأهلي يستحق.ووعد بأن كل لاعب في الفريق ــ وهو من قبلهم ــ سيقوم ببذل كل ما لديهم لتصحيح الصورة، وتعويض ما حدث من نتيجة قاسية في المباراة السابقة .وتطرق لاسارتي للحديث عن جلسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع اللاعبين والجهاز الفني اليوم قائلا: «رئيس النادي تعامل معنا بأخلاق الفرسان، وكقائد صاحب خبرات كبيرة، حيث قدم لنا ما نحتاج من دعم، وعبر في نفس الوقت عن كل الحزن الذي أصابه من النتيجة القاسية، وأنه لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وقتالهم داخل الملعب للخروج من هذه الصدمة سريعا».

وأوضح أن رئيس النادي يقدم الدعم للفريق من اليوم الأول الذي تولى مهمة التدريب فيه، وهذا الدعم لا يتوقف من خلال تنفيذ طلباته الفنية وكذلك دعمه للبنيه الخاصة بفريق الكرة، وأيضا المعسكرات وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى تطور سريع نتطلع له، مشددا على أنه ــ وكل لاعب ــ مدينون بالشكر له.

وقال: سأتحدث بمنتهى الشجاعة لجماهير الأهلي.. أطالبهم أن يثقوا بنا؛ لأننا لن نخذلهم في أية خطوة مقبلة، وسنعمل بكل ما لدينا من جهد لتصحيح الصورة في أقرب وقت.

هل يرحل لاسارتي

استقر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، على تأجيل إقالة المدير الفنى الأوروجويانى مارتن لاسارتى، عقب الخسارة المذلة للفريق أمام صن داونز.

وفتح الخطيب، عدة اتصالات مع أعضاء مجلس إدارة النادى، استقر فيها على تأجيل الإطاحة بالمدير الفنى خلال الوقت الحالى، والتمهّل بسبب ارتباطات الفريق، والمنافسة على لقب الدورى.

وطلب مجلس إدارة النادى، من خالد الدرندلى، أمين الصندوق ورئيس بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا، تقريراً مُفصلاً عن سبب الفضيحة الكبيرة للفريق فى هذه المباراة، مشدداً عليه بأهمية كشف كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة التى أدت إلى هذه الخسارة والأداء السيئ الذى ظهر به الفريق فى المباراة وغياب الروح.



الجماهير تساند الفريق في التتش

ينوي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فتح ملعب التتش للجماهير لدعم اللاعبين في التدريبات قبل مباراة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا.وينتظر الأهلي الموافقات الأمنية بعد مخاطبة الأمن على حضور الجماهير التدريبات من أجل تأمين محيط ومقر النادي والجماهير بالشكل المطلوب.ويلتقي الأهلي مع صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل بعد الخسارة السبت الماضي 5-0 في الذهاب.