أمير عزمى عن تعادل الزمالك أمام حسنية أغادير: نتيجة خادعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
أكد أمير عزمى مجاهد، المدرب المساعد بفريق الزمالك، عن التعادل السلبى أمام حسنية أغادير المغربى في ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية، يعد نتيجة خادعة.
وفرض الزمالك على نظيره حسنية أغادير المغربي نتيجة التعادل السلبي، بلقاء أقيم مساء الأحد، في ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية.
وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات صحفية، إن الجهاز الفني للزمالك لن يعتمد على التعادل السلبي الذي حققه الفريق في مباراة الذهاب ، خلال مواجهة العودة.
وأوضح، أن الزمالك خاض مواجهة الذهاب أمام حسنية أغادير برغبة في تحقيق الفوز، لكن النتيجة انتهت بالتعادل السلبي.
وأشار المدرب المساعد بفريق الزمالك إلى أن لقاء الإياب سيكون صعب للغاية، لافتا أن جروس يحول تركيز الفريق حاليا حول المباراة القادمة للفريق بالدورى أمام المصرى البورسعيدي التى ستقام يوم الخميس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.
ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز في مواجهة العودة أمام حسنية أغادير، خلال المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل بملعب الجيش بالسويس.
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