إصابة مدافع المصري بالرباط الصليبي قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن النادي المصري عن إصابة مدافعه محمد صالح بقطع في الرباط الصليبي، وذلك بناء على ما أوضحته الأشعة والفحوصات الطبية المبدئية.

وحسب ما ورد على الحساب الرسمي للنادي المصري عبر موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، فإن الفحوصات أكدت إصابة المدافع الفلسطيني بقطع في الرباط الصليبي.

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وأضاف المصري في بيانه المقتضب، أن اللاعب سيجري فحوصات طبية أخرى خلال اليومين المقلبين، للتأكد من مدى دقة الفحوصات المبدئية وتحديد كيفية ومدة العلاج.

الجدير بالذكر أن الصالح تعرض للإصابة خلال مواجهة المقاولون العرب يوم الجمعة الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بالجولة 27 من المسابقة.

ومن المقرر أن يلتقي المصري مع الزمالك يوم الخميس المقبل بالجولة 28 من الدوري المصري، على استاد الجيش في مدينة السويس.