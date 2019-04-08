الحكم أمين عمر يدير كلاسيكو الأفريقي والصفاقسي بالدوري التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ): أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين الحكم المصري أمين عمر لإدارة مباراة الكلاسيكو بين النادي الأفريقي وضيفه النادي الصفاقسي يوم الخميس المقبل المقررة ضمن منافسات الدوري التونسي. وسيتولى عمر إدارة المباراة بمعاونة الحكميين المساعدين أحمد حسام طه وأحمد توفيق. وقبل المباراة المقررة على ملعب رادس بالعاصمة ضمن الجولة 18 من الدوري، يحتل الأفريقي المركز الخامس برصيد 25 نقطة ويحتل الصفاقسي المركز الثاني برصيد 34 نقطة ، وبفارق ست نقاط خلف المتصدر الترجي.

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