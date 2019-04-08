أحمد السيد لمصراوي: الأهلي لا يعرف المستحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد أحمد السيد، مدافع الأهلي الأسبق، قدرة الفريق الأحمر على العودة أمام صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بنتيجة (5-0) أمام مضيفه صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسيقام لقاء العودة يوم السبت المقبل في مباراة يحتاج فيها الأحمر للفوز (6-0) من أجل بلوغ المربع الذهبي للمسابقة.

وقال السيد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" يوم الإثنين: "الأهلي لا يعرف المستحيل، وقادر على العودة بالنتيجة وإسعاد الجماهير".

وأضاف: "الفريق بالكامل لم يكن على المستوى المطلوب يوم المباراة، ويجب إعداد اللاعبين نفسيًا جيدًا لمباراة السبت".

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وتابع: "لم نمر كجيل بهذا الموقف، ولكن مباراة الاتحاد الليبي كانت قريبة نوعًا ما، واستطعنا الفوز وتخطي عقبتهم".

الأهلي وقتها خسر ذهابا في ليبيا أمام الاتحاد بنيتجة (2-0)، قبل أن ينجح في قلب الطاولة بلقاء العودة في القاهرة بعد فوزه (3-0) في مايو 2010، ليتمكن من عبور دور الـ16 والتأهل لمجموعات أبطال إفريقيا.

وأوضح: "الجيل الحالي يمتلك لاعبين مميزين، وهناك أكثر من قائد يمتلكون من الخبرات الكثير والكثير، مثل شريف اكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحي".

وأتم صاحب الـ38 عامًا تصريحاته قائلا: "انتصرنا في مباريات كثيرة بسبب الجماهير وحضورهم القوي في المدرجات، وأتمنى أن يكون الحضور بأعداد كبيرة يوم المباراة".