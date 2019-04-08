فان دايك يوضح سبب "الضغط" على صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي عن مواجهة بورتو البرتغالي المقبلة في دوري أبطال أوروبا، كما أشار إلى الضغط الذي كان يتعرض له النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز.

وبستعد ليفربول لمواجهة بورتو البرتغالي غدًا الثلاثاء على ملعب آنفليد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال فان دايك: "أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا طوال الموسم، مررنا بفترة قصيرة لم نلعب فيها بشكل مُرضي كما كنا نريد ولكننا استعدنا ثقتنا، نحن بحاجة إلى الاستمرار حتى نهاية الموسم".

وعن المنافسة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا قال فان دايك: "نتنافس في المسابقتين ولكن مازال الأمر بعيدًا، أي خطأ يمكن أن يكلفنا الكثير".

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وعن صلاح قال الدولي الهولندي: "لم يسجل مو في عدة مباريات متتالية، لكنه يقدم مستويات رائعة، الضغط جاء فقط من وسائل الإعلام".

وبسؤاله عن مواجهة بورتو قال: "نعلم أن المباراة ستكون صعبة، بورتو يستحق أن يكون في دور الثمانية".

وأضاف: "يجب أن نلعب بحرية من أجل إظهار قوتنا، لا يوجد مكان للخطأ، لقد جاء بورتو للانتقام بعد ما حدث العام الماضي".

وعن غياب روبيرتسون قال فان دايك: "سنفتقد روبيرتسون أفضل لاعب في مركز الظهير الأيسر، لكنني لم ألعب ضد بايرن وفابينو قام بعمل رائع".

جدير بالذكر أن ليفربول أطاح ببورتو من منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية بعد الفوز عليه بخماسية دون رد في مجموع لقائي الذهاب والإياب.